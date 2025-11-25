Black Friday 2025 en Perú: fecha, ofertas y consejos para aprovechar al máximo los descuentos

El viernes 28 de noviembre se celebrará una nueva edición del Black Friday, con rebajas en tecnología, moda, hogar y más. Comercios físicos y tiendas online ya preparan promociones.

El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos de compras más esperados por los consumidores peruanos. Lo que empezó como una tradición estadounidense tras el Día de Acción de Gracias hoy es una tendencia global que reúne a miles de compradores en busca de descuentos especiales, envíos gratuitos y liquidaciones de temporada. En el Perú, tanto marcas locales como internacionales ya afinan sus estrategias para la edición 2025.

Este año, las compras por internet jugarán nuevamente un rol protagónico: cada vez más usuarios optan por adquirir sus productos vía online gracias a la seguridad de las plataformas, la facilidad de pago y la rapidez en la entrega. Las tiendas por departamento, comercios especializados y marketplaces ya anticipan ofertas agresivas en tecnología, ropa, calzado, electrodomésticos y productos para el hogar.

¿Cuándo será el Black Friday 2025 en Perú?

La edición 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 11:59 p.m. del mismo día. Esta fecha marca oficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas y representa la única edición anual del evento.

Principales categorías y tiendas participantes

En Perú, una amplia variedad de negocios ofrecerá promociones especiales en:

Tecnología y electrodomésticos

Moda, calzado y accesorios

Hogar y decoración

Supermercados, alimentos y restaurantes

Las principales cadenas también reforzarán sus plataformas online para que los usuarios puedan comprar desde cualquier dispositivo, comparar precios y recibir los productos en casa sin necesidad de acudir a una tienda física.

Cómo planificar tus compras para el Black Friday 2025

Para aprovechar al máximo las ofertas, toma en cuenta estas recomendaciones:

1. Infórmate con anticipación. Regístrate en tus tiendas favoritas para recibir alertas de descuentos, preventas y ofertas exclusivas.

2. Haz una lista. Define qué productos necesitas y compara precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas.

3. Verifica tu método de pago. Asegura que tu tarjeta esté habilitada para compras online y que tengas saldo suficiente para tus adquisiciones.

4. Compra temprano. Las mejores ofertas suelen agotarse rápido, por lo que lo ideal es ingresar a partir de las 00:00 del 28 de noviembre.

5. Elige el tipo de entrega. Opta por envío a domicilio para evitar filas y recibir todo directamente en tu puerta.

Con organización y buen uso de las plataformas digitales, el Black Friday 2025 promete ser una oportunidad ideal para adelantar las compras navideñas y aprovechar descuentos únicos.