Yape sufre caída: usuarios no pueden realizar transferencias

La aplicación de pagos Yape presentó una caída en su sistema la noche del 24 de noviembre de 2025, afectando a miles de usuarios que no pudieron realizar transferencias ni pagos habituales. Desde aproximadamente las 22:00 horas, múltiples personas reportaron errores al intentar completar sus operaciones, lo que generó preocupación ante la imposibilidad de emplear la popular billetera digital en actividades cotidianas.

Los reclamos se multiplicaron rápidamente en la red social X (antes Twitter), donde decenas de usuarios detallaron los inconvenientes que enfrentaban y expresaron su molestia por la interrupción del servicio. A pesar de la gran cantidad de reportes, Yape no ha precisado aún las causas que originaron la caída, lo que ha incrementado la incertidumbre entre quienes dependen del aplicativo para realizar pagos o enviar dinero.

La falla impidió que los usuarios concretaran operaciones básicas en comercios, servicios y transferencias personales, lo que evidenció la fuerte dependencia del público hacia la billetera digital. Muchos usuarios mostraron su preocupación por no contar con una alternativa inmediata dentro del propio sistema de Yape durante la interrupción.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON YAPE?

Yape, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las plataformas de pago móvil más utilizadas del país. Su funcionamiento permite enviar y recibir dinero, pagar en establecimientos y realizar otras operaciones sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas. La reciente caída resalta la importancia de mantener una operatividad estable para evitar afectaciones en las actividades diarias de millones de personas.