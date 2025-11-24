¿Habrá paro de transportistas este 25 de noviembre?: Esto se conoce hasta el momento

En medio de los constantes ataques que vienen sufriendo las empresas de transporte a manos de la criminalidad, la ciudadanía se encuentra expectante a que se pueda registrar un paro este martes 25 de noviembre.

¿QUÉ DICEN LOS VOCEROS DEL GREMIO?

Aunque indicaron que iban a frenar sus actividades si se registraba un atentado más contra el gremio, diversos voceros del sector informaron a la población que no se ha llegado a un acuerdo para que puedan apagarse motores.

De acuerdo a la información brindada por el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos y el vicepresidente de Asotrani, Walter Carrera, se espera que el Gobierno de José Jerí haga un llamado para que se registre una nueva reunión con el gremio.

Cabe mencionar que, los voceros de los grupos representantes en el sector transporte sostendrá una conversación con los miembros de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) y Congreso, con la finalidad de que se puedan diseñar estrategias para frenar la ola criminal en el sector que continúa cobrando vidas.