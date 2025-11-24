EE. UU. abre 4,000 nuevas citas para visas B1/B2 este 25 de noviembre

La Embajada de Estados Unidos en el Perú informó que este martes 25 de noviembre, desde las 9:00 a.m., se pondrán a disposición 4,000 nuevas citas para tramitar la visa B1/B2, destinadas a quienes buscan viajar a ese país durante los meses de enero y febrero de 2026. La medida responde al incremento de solicitudes motivado, en parte, por el interés de asistir a los partidos del Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en territorio norteamericano.

¿Para quiénes son estas visas y por qué se amplía la oferta?

Según la representación diplomática, la decisión de abrir más cupos forma parte del proceso de actualización de su agenda consular para atender la alta demanda registrada en los últimos meses. El anuncio fue publicado en sus canales oficiales, donde se remarcó que los espacios se liberarán exactamente en la fecha y horario establecidos, por lo que se aconseja ingresar previamente a la plataforma para evitar contratiempos.

La visa B1/B2 es el documento de no inmigrante más solicitado por los peruanos, pues permite ingresar temporalmente a Estados Unidos tanto por motivos de negocio —como reuniones o conferencias— como por viajes turísticos, visitas familiares o tratamientos médicos. Ambas categorías suelen emitirse de manera conjunta para facilitar la estadía de los viajeros.

La embajada recordó que quienes deseen participar deberán acceder al portal oficial de programación de citas, crear un perfil y reservar su turno en cuanto el sistema muestre los horarios disponibles. Asimismo, insistió en la importancia de realizar el trámite con anticipación para evitar perder la posibilidad de viajar durante la próxima Copa del Mundo.