Hace 2 horas

Polladas extorsivas de "El Monstruo": obligaban a comprar tarjetas para camuflar cobro de cupos a transportistas

Organización liderada por "El Monstruo" obligaba a comprar tarjetas de 20 soles como fachada de pagos semanales. Investigación revela que movieron más de 6 millones de soles en extorsiones.



Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', utilizaba la venta de polladas falsas como fachada para exigir pagos extorsivos a transportistas, obligándolos a comprar grandes lotes de tarjetas que simulaban actividades solidarias.

De acuerdo al informe de Punto Final, los extorsionadores exigían la compra de paquetes de hasta 50 tarjetas a S/20 cada una, ocultando así los pagos semanales por cupos. Aunque ocasionalmente entregaban algunas polladas, la exigencia económica se imponía por el total de la compra forzada.

La red era dirigida desde el extranjero por 'El Monstruo', actualmente detenido en Paraguay, con apoyo del prófugo Jeff Jarol Hidalgo Infante, alias 'Cachete', quien lidera una facción denominada 'Los Injertos del Norte'. 

Estructura financiera y operativa

Este sistema permitió a la organización realizar depósitos bancarios sin levantar sospechas, al encubrir las transferencias como aportes para actividades de recaudación. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó cuentas que continúan activas y que habrían movido más de S/6 millones de a través de depósitos encubiertos desde 2023.

Las autoridades accedieron a imágenes que revelan que cada integrante del grupo tenía asignada una zona de cobro, enfocada en empresas de transporte, comercios y locales en varios distritos. La DIVIAC advierte que 'Cachete' intenta recomponer las actividades ilícitas pese a que se congeló varias cuentas vinculadas al núcleo financiero de la organización tras un operativo un junio.


