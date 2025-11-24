Carabayllo: atacan a balazos discoteca de Toño Centella y dejan tres heridos

Un ataque a balazos contra los asistentes de la discoteca Amnesia, local vinculado al cantante de cumbia Toño Centella, ubicado en la avenida Micaela Bastidas, en Carabayllo, dejó tres personas heridas.

El hecho ocurrió en la madrugada del último domingo 23 de noviembre, mientras el establecimiento se encontraba en plena actividad, generando pánico entre los asistentes que intentaron ponerse a salvo, según informó América Noticias.

Testigos reportaron al menos siete disparos que impactaron contra la fachada del local y dañaron vehículos estacionados en los alrededores. Las tres personas afectadas fueron trasladadas a centros médicos cercanos y se encuentran estables.

Investigan ataque

Vecinos de la zona confirmaron la recurrencia de estos incidentes. "Con este es el cuarto atentado. Ya le han puesto tres bombas antes", declaró un vecino. La Depincri de Carabayllo se encuentra a cargo de la investigación y solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes.

Hipótesis y anteriores ataques

La policía no descarta que se trate de un nuevo acto de extorsión contra el entorno del cantante. En enero de este año, presuntos extorsionadores colocaron un explosivo frente al mismo local, causando daños materiales. El propio Toño Centella había declarado anteriormente que consideraba dejar la música debido a las constantes amenazas.