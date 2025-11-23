Balean combi de los ‘Rojitos’ en San Juan de Miraflores: dos pasajeros resultaron heridos

Una combi de la conocida flota de transporte urbano “Los Rojitos” fue atacada a balazos la noche del domingo en San Juan de Miraflores, dejando como saldo dos pasajeros gravemente heridos. El atentado ocurrió alrededor de las 7:55 p. m., cuando la unidad avanzaba por su ruta habitual repleta de usuarios. Testigos señalaron que dos delincuentes a bordo de una moto lineal se aproximaron al vehículo y abrieron fuego sin previo aviso.

El violento ataque se produjo a solo siete cuadras de la comisaría Pamplona 1, lo que permitió que los agentes policiales llegaran rápidamente al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Los disparos generaron caos entre los pasajeros, varios de los cuales intentaron ponerse a salvo bajando de la unidad, mientras otros auxiliaban a los heridos.

Imágenes registradas tras el ataque muestran a una de las víctimas tendida en el pavimento mientras esperaba la llegada del personal médico. Los vecinos de la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y narraron que la balacera se dio en cuestión de segundos, lo que impidió cualquier reacción de la unidad de transporte.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar si se trata de un acto vinculado a extorsiones dirigidas contra empresas de transporte. Mientras tanto, los pasajeros heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano, donde permanecen en estado crítico. El incidente vuelve a poner en evidencia la creciente inseguridad que enfrentan los ciudadanos en plena vía pública.