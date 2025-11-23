Fiscalía inicia investigación por agresión a fiscalizadores de la ATU e incendio de minivanes

La Fiscalía dispuso que el Departamento de Investigación Criminal de San Borja – Surquillo lidere por 50 días la investigación para identificar a todos los involucrados en la agresión a personal de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ocurrida el jueves 13 de noviembre.

De acuerdo al Ministerio Público, la denuncia se interpuso contra "los que resulten responsables", incluyendo a agresores directos, informantes y quienes utilizaron sus vehículos para interrumpir el operativo.

La investigación se sustenta en el análisis de imágenes difundidas en medios de comunicación y grabaciones de cámaras de videovigilancia de los municipios de San Isidro, San Borja y Jesús María. Estas evidencias han permitido reconstruir cómo se organizó el grupo para ejecutar el ataque contra los colaboradores de la ATU.

Delitos y pruebas acumuladas

Los hechos se investigan como presuntos delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de lesiones, y contra la seguridad pública en la modalidad de peligro por medio de incendio en su forma agravada. Las penas para estos delitos oscilan entre 2 y 8 años de cárcel para lesiones, y de 10 a 20 años para quienes incendiaron los minivanes.

Pericias y plazo de investigación

Los medios probatorios incluyen además los resultados de las pericias del médico legista practicadas a los cuatro colaborares de la ATU agredidos, así como los análisis de la grúa dañada y los minivanes siniestrados. La investigación cuenta con un plazo adicional de 10 días para que el despacho fiscal emita su pronunciamiento final.