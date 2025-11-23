Sismo en Lima: movimiento telúrico de magnitud 4.2 se registró esta tarde

Un sismo de magnitud 4.2 se registró esta tarde en Lima. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se registró a 13 kilómetros al suroeste de Matucana y tuvo una profundidad de 107 kilómetros.

El evento sísmico ocurrió a las 12:50 p.m., sorprendiendo a varios ciudadanos. Hasta el momento, las autoridades respectivas no han reportado víctimas que lamentar o daños materiales de consideración.

Recomendaciones en caso de sismos

Especialistas brindan recomendaciones que los ciudadanos deben tener en cuenta durante y después de un sismo. Recuerde siempre mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y seguir estos consejos:

- Tener lista una mochila de emergencia que debería contener: alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

- Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos, como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

- Organizar a la familia en un plan de emergencia en el que cada miembro realice un rol antes, durante y después de la emergencia.

- Identificar las zonas seguras en nuestras viviendas y en los alrededores de nuestros domicilios.