Caen ‘Los Intocables de SJL’: organización criminal extorsionaba a obras de construcción

La PNP capturó a tres presuntos integrantes de esta banda que exigía pagos a obras de construcción en San Juan de Lurigancho. Los detenidos también serían responsables de un homicidio.

Agentes de la Policía Nacional del Perú desarticularon a la banda criminal conocida como ‘Los Intocables de San Juan de Lurigancho’, dedicada a extorsionar a empresas constructoras en el distrito de Lima Este. Según la información policial, la organización exigía pagos ilegales para permitir la continuidad de obras en la zona, generando temor entre trabajadores y supervisores.

La PNP informó que la organización delictiva tenía como objetivo principal a la constructora Los Portales, empresa a la que venían hostigando mediante amenazas y ataques. Tras recibir la denuncia, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) implementó acciones de inteligencia y seguimiento para identificar a los implicados y establecer su modus operandi.

Durante el operativo, los agentes intervinieron a los presuntos extorsionadores a la altura del paradero 10 de la avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho. Producto de esta intervención, tres hombres fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias de investigación.

VINCULADOS A CRIMEN

Según el jefe de la División de Investigación Criminal Sur 1, Orlando Riveros, los detenidos estarían vinculados al asesinato de un trabajador de la empresa víctima de extorsión. “La modalidad que tiene esta banda criminal es asesinar a algún trabajador para generar miedo y que la empresa acepte sus condiciones. Se insertan como supervisores para tomar control y extorsionar. Esta víctima, al salir de su jornada, fue atacada a disparos”, señaló el oficial.