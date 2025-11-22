Seguridad ciudadana: Gobierno impone la ley en las cárceles

El Gobierno ha endurecido las medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país, con el claro propósito de retomar el pleno control de las cárceles y cortar definitivamente las operaciones criminales que, por años, fueron dirigidas desde su interior.

En el marco del estado de emergencia establecido, los internos considerados de alta peligrosidad se encuentran sometidos a un régimen de estricta disciplina y vigilancia permanente, sin privilegios ni excepciones. Esta disposición forma parte de una estrategia integral del Estado para enfrentar la criminalidad, arrinconar a los criminales que seguían operando desde el interior de las cárceles, y proteger a las familias peruanas.

También se ha dispuesto la restricción de las visitas familiares y el refuerzo de los controles las 24 horas del día, medidas orientadas a impedir el ingreso de objetos y sustancias prohibidas en los establecimientos penitenciarios.

Otra medida adoptada es el apagón eléctrico en los penales. Solo hay energía eléctrica para la iluminación, mas no para cargar artefactos electrónicos.

El mensaje es claro: nadie está por encima de la ley. El Gobierno trabaja firmemente en la recuperación del control de los penales y no permitirá que las bandas criminales sigan operando desde las cárceles.

OPERATIVOS FOCALIZADOS

Como parte de esta política de seguridad, se ejecutan operativos focalizados en las zonas con mayor incidencia de homicidios, con acciones diferenciadas basadas en la información estadística recabada por la Policía Nacional.

Con estas medidas, el Gobierno de transición ratifica su firme compromiso de impulsar la lucha frontal contra la criminalidad y ratifica su decisión de restablecer el orden, garantizar la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad en todas sus formas.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Y para poner en valor público estas medidas y acciones contra la delincuencia, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por medio de la Secretaría de Comunicación Social (SCS), desarrolla una campaña de comunicación que busca sensibilizar y orientar a la ciudadanía acerca de las medidas que comprende el estado de emergencia, dispuesto por el Gobierno para frenar el avance de la criminalidad en Lima y Callao.