Luis Magallanes: suboficial investigado por muerte de 'Trvco' retomaría labores en los próximos días

El suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte del cantante urbano Eduardo Ruiz, conocido como 'Trvko', se reincorporará a sus labores en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en los próximos días, según confirmó el general PNP Marco Conde.

De acuerdo al director de la Dirincri, Magallanes "tiene todo el derecho a seguir trabajando" mientras avanza el proceso administrativo disciplinario, invocando la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.

Conde enfatizó que el suboficial Magallanes continuará combatiendo la "criminalidad organizada" como parte de sus funciones regulares en la unidad especializada de la Policía Nacional, según informó RPP Noticias.

Vencimiento de detención preliminar

El agente recuperó su libertad el 23 de octubre al vencer los siete días de detención preliminar ordenados judicialmente, manteniendo actualmente "descanso administrativo" previo a su reintegro formal al servicio activo.

Investigación fiscal

El Ministerio Público mantiene una investigación preparatoria de 120 días contra Magallanes por el presunto delito de homicidio simple -alternativamente homicidio culposo- por la muerte del artista ocurrida tras las manifestaciones del 15 de octubre en inmediaciones de la Plaza Francia. El fiscal Roger Yana dispuso medidas cautelares de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones durante el plazo investigativo.