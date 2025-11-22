Capturan a 14 integrantes de ‘Los Injertos del Cono Norte’: operativo se realizó en Lima y provincias

Esta madrugada, la Policía Nacional realizó un megaoperativo contra los remanentes de ‘Los Injertos del Cono Norte’, peligrosa banda criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, excarcelado en Paraguay.

En la operación, se allanaron 23 inmuebles en diversos distritos de Lima, como Carabayllo, Comas y Puente Piedra; también en Loreto, así como 14 celdas de diversos penales del país, entre ellos Santa Mónica y Lurigancho.

DETENIDOS 15 DÍAS

Al respecto la Fiscalía, cuyos representantes participaron en el megaoperativo, señaló que los 14 presuntos integrantes de la organización delincuencial que fueron intervenidos, estarán detenidos preliminarmente por 15 días.

La organización criminal operaba desde el 2022 y habría cometido delitos de extorsión, secuestro y homicidio. También cobraba con gran violencia cupos a los negocios formales e informales, mototaxis y combis. Informe RPP.