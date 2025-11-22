MML aprueba ordenanza para sancionar con mayor rigor a almacenes informales en el centro histórico

La medida busca frenar actividades que representan riesgos para la seguridad pública y el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó este viernes una nueva ordenanza que endurece las sanciones contra los almacenes informales ubicados en galerías comerciales, playas de estacionamiento y viviendas-quintas del centro histórico. La medida busca frenar actividades que representan riesgos para la seguridad pública y el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

La norma, impulsada por el regidor Miguel Ciccia Ciccia y la gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla Chanamé, ordena la clausura inmediata por 48 horas de los inmuebles donde se detecten estas infracciones, y contempla la posibilidad de cierre definitivo en caso de reincidencia.

Falla Chanamé detalló que entre los principales riesgos identificados se encuentran el almacenamiento de mercancía inflamable sin medidas adecuadas, el acopio de módulos y carretas que abastecen el comercio ambulatorio informal, así como modificaciones estructurales irregulares en inmuebles antiguos del centro de Lima. Según explicó, la falta de herramientas sancionadoras inmediatas había limitado durante años la capacidad de fiscalización municipal.

La Municipalidad señaló que el objetivo central de esta ordenanza es “proteger la vida de las personas y la integridad del centro histórico”, subrayando que la medida se enmarca dentro del marco constitucional y que las acciones contempladas —clausura temporal, fiscalización estricta y eventual revocatoria de licencias— cuentan con sustento legal.

FECHAS

La nueva normativa entrará en vigor en los próximos días y se espera que refuerce las acciones municipales para reducir los riesgos asociados a actividades informales en una de las zonas más transitadas y vulnerables de la capital.