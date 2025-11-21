Yape lanza función para reportar cuentas de extorsionadores de forma anónima

La billetera digital Yape ha incorporado una nueva función que permitirá a los usuarios reportar cuentas de extorsionadores de manera anónima, apoyando las investigaciones de las autoridades en la lucha contra la criminalidad, extorsión y sicariato en Perú.

El anuncio fue realizado por Raimundo Morales, CEO de Yape, quien explicó que la herramienta cumple con la última normativa promulgada por el Gobierno y busca proteger a los ciudadanos afectados. “Cada denuncia será evaluada cuidadosamente con el fin de velar por la seguridad de los yaperos”, señaló Morales.

La función está disponible dentro de la aplicación del Banco de Crédito del Perú y permite que los usuarios reporten extorsiones siguiendo pasos simples: ingresar a la app, seleccionar el movimiento sospechoso, elegir “Necesito ayuda” y hacer clic en “Reportar extorsión”, detallando el caso con precisión.

REPORTES ANÓNIMOS PARA MAYOR SEGURIDAD

Yape destacó que los reportes ayudarán a las autoridades a obtener información valiosa para sus investigaciones. No obstante, la empresa advirtió que presentar un reporte falso constituye un delito, exhortando a la ciudadanía a usar la herramienta de manera responsable y seria para garantizar la eficacia de la medida.

La iniciativa se da en un contexto donde la extorsión afecta a miles de peruanos de todos los niveles socioeconómicos, y busca brindar a los usuarios una forma segura y directa de contribuir a la lucha contra la criminalidad digital y financiera.