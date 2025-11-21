Incendio consume casona en el Rímac: se han desplegado ocho unidades de Bomberos

Desde las 2:28 p.m., los vecinos del Jr. Madera en el Rímac, se encuentran en alerta después de que iniciara un incendio fuerte que hasta el momento ha consumido una casona. Ante esta situación, se han desplegado ocho unidades de Bomberos.

Tras la llegada de los hombres de rojo, también se ordenó un despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del serenazgo del distrito, con la finalidad de que los vecinos se encuentren a buen resguardo.

NO PUDIERON TRABAJAR CON NORMALIDAD

Según la información brindada por los Bomberos, se suscitaron una serie de inconvenientes al inicio de atender la emergencia con el agua, sin embargo, Sedapal apoyo para que puedan colaborar con ellos con el recurso hídrico.

Por último, el vicecomandante departamental de la cuarta de Lima, Iván Calvo Tirado, comentó que no conocen las causas del origen del siniestro, por lo que, la PNP realizará las investigaciones necesarias para saber que provocó el incendio.