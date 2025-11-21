SMP: capturan sujeto por presunta fabricación, posesión y distribución de pornografía infantil

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto de 27 años, conocido como ‘El Monstruo de San Martín de Porres’, investigado por la presunta fabricación, posesión y distribución de material de pornografía infantil.

La intervención se realizó en una vivienda de la urbanización Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). En el lugar también se encontró a una menor de seis años que vivía con el detenido, quien sería su tío.

MATERIAL ILÍCITO

También se hallaron evidencias claves que vincularían al detenido con la producción del material ilícito. Asimismo, se le incautaron dos celulares y cuatro cojines, elementos que habrían sido empleados en las grabaciones.

Según las autoridades, estos objetos serán sometidos a pericias digitales y biológicas por parte de los especialistas de criminalística. El detenido, cuya identidad se mantiene en reserva, en todo momento prefiero guardar silencia.