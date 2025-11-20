Gobierno intervendrá en 26 nuevos puntos críticos del río Rímac en beneficio de más de 57 mil habitantes

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), anunció el inicio de una nueva fase de intervención preventiva en la cuenca del río Rímac, que incluye la atención de 26 nuevos puntos críticos y la remoción de sedimentos a lo largo de 40.51 kilómetros. Estas labores se desarrollarán de manera progresiva hasta abril de 2026.

La intervención beneficiará directamente a más de 57 mil habitantes de Santa Eulalia, Chaclacayo, Lurigancho–Chosica, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ricardo Palma, San Bartolomé, Matucana y San Mateo de Otao, localidades que cada temporada de lluvias enfrentan riesgos de desbordes e inundaciones.

El anuncio fue realizado por el MIDAGRI, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como parte de las acciones del Gobierno de Transición y Reconciliación. La entidad destacó que esta nueva etapa inicia luego de culminar los trabajos de limpieza y descolmatación en 45 kilómetros del cauce, intervención que abarcó 56 puntos críticos, alcanzándose la meta un mes y medio antes de lo previsto, equivalente al retiro de más de 200 piscinas olímpicas de material acumulado.

“El objetivo es reducir riesgos, proteger a la población y fortalecer la seguridad hídrica de Lima. Esta nueva fase permitirá intervenir puntos críticos, reafirmando el compromiso del Gobierno de Transición con la prevención”, indicó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo.

Las labores se ejecutan de manera continua y coordinada con los alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad Lima Este: Sergio Baigorria (Chaclacayo), Oswaldo Vargas (Lurigancho–Chosica), Franco Vidal (Ate), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho), Richard Soria (El Agustino), Brayan Bullon (Ricardo Palma), Hugo González (Huarochirí–Matucana) y Widmer Gutiérrez (San Mateo de Otao).

En la actividad, los alcaldes resaltaron la rapidez, transparencia y enfoque preventivo de la ANA, destacando la presencia permanente de la institución durante todo el año, incluso en periodos en los que no le corresponde ejercer funciones ejecutoras.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger a las familias de Lima Este y de seguir trabajando, de la mano con los gobiernos locales, para construir una cuenca del Rímac más segura, resiliente y preparada frente a la temporada de lluvias.