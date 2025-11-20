El Circuito Mágico del Agua realizará el encendido del árbol navideño interactivo

La actividad se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre a las 7 de la noche.

¡La ciudad se prepara para recibir el brillo de la Navidad! El Circuito Mágico del Agua, uno de los espacios más emblemáticos y queridos de la ciudad, presentará la iluminación de su árbol navideño de 13 metros de altura y 7.5 metros de diámetro que será el punto de encuentro para miles de familias.

El árbol brillará con más de 100,000 luces LED, un recorrido interno de doble acceso y un sistema sincronizado de luces y sonido que envolverá a los visitantes en una experiencia visual y sensorial pensada para despertar ilusión y espíritu navideño en todas las edades.

La iluminación se realizará este sábado 22 de noviembre a las 7 p. m., cerca de la Fuente de la Ilusión. Para hacer este momento aún más especial, un coro infantil interpretará villancicos que llenarán la noche de emoción, acompañados de diversas actividades preparadas para celebrar juntos el inicio de esta temporada.

Con esta iniciativa, se buscará fortalecer el ambiente festivo y familiar que caracteriza la Navidad, impulsar la visita de ciudadanos de distintos distritos y consolidar al parque, administrado por el Servicio de Parques de Lima (Serpar), como un lugar de encuentro y magia para el turismo local durante estas fechas. Además, podrán visitar la Villa Mágica Navideña para complementar la experiencia con más sorpresas a lo largo del mes.

“Queremos ofrecer a las familias un espacio seguro, accesible y lleno de magia, donde puedan disfrutar de una experiencia especial durante esta temporada”, señaló Claudia Ruiz, gerenta general del Serpar.

De esta manera, la iluminación del árbol se alineará con las iniciativas de la Municipalidad de Lima para promover actividades culturales y recreativas que unen a la comunidad. El horario de visita del Circuito Mágico del Agua será de lunes a domingo, de 3 p. m. a 10 p. m.; la entrada general costará S/5.00 y por las noches se presentarán los espectáculos multimedia. El parque contará también con estacionamiento para vehículos.