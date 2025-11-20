¿Nuevo paro de transportistas para este 21 de noviembre?: Esto es lo que se sabe hasta el momento

Después de un atentado contra un bus de la empresa San Germán días atrás en San Martín de Porres (SMP), el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, informó que se tendría planeado realizar un paro de 48 horas, si se registra un nuevo ataque contra los integrantes del gremio.

CONTINÚAN REALIZANDO EVALUACIONES

En conversación con La República, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, declaró que se vienen reuniendo continuamente con diversos grupos de transporte, con el propósito de realizar evaluaciones sobre la situación que atraviesa el sector.

Además, Palomino enfatizó que entablarán una conversación con los representantes de diversos gremios este fin de semana, por lo que, no se descartaría que la próxima semana podría registrarse un apagado de motores total.

“Existe cierta división interna y por eso volveremos a reunirnos el sábado. Ellos han señalado que evaluarán si la medida podría darse el lunes o martes. Yo estoy esperando que Martín Ojeda se pronuncie para no intervenir de manera improvista. Si no se toma una decisión, realizaremos plantones en los paraderos para llamar la atención”, indicó.

Cabe mencionar que, entre los pedidos de los grupos de transporte de Lima y Callao se encuentran un mayor despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en puntos estratégicos de la capital y el primer puerto.