Usuarios estallan contra Jessica Newton por los trajes de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

A pocas horas de la final del Miss Universo 2025, la representante peruana Karla Bacigalupo se ha convertido en tendencia, pero no por su desempeño, sino por los atuendos que lució durante la preliminar. En redes sociales, cientos de usuarios han cuestionado la labor de la directora de Miss Perú, Jessica Newton, por entregar trajes considerados “básicos y repetitivos”.

La polémica estalló tras la participación de Bacigalupo en la preliminar del certamen. Jens Castro, creador de contenido y experto en concursos de belleza, fue uno de los primeros en exponer la molestia del público, destacando que las críticas no apuntan a la candidata, sino a la organización.

Usuarios de plataformas como TikTok y X manifestaron su indignación por la aparente falta de inversión y creatividad en los looks, señalando que la simplicidad de los trajes podría afectar la clasificación de Perú en la final. Algunos mensajes fueron duros, solicitando incluso la salida definitiva de Newton de la dirección de Miss Perú, mientras comparaban los trajes presentados con los de otras delegaciones.

“Sabía que esto pasaría. Nada me sorprende. La mediocre de Jessica Newton”, “La verdad vistieron con ropa simple y sin buen gusto. Pésima organización”, “Jessica siempre ha tenido malos gustos” y “Todo es culpa de Jessica Newton”, fueron algunos de los comentarios.

TRAJE TÍPICO Y TEMORES POR LA NO CLASIFICACIÓN

Las críticas también alcanzaron al traje típico, que muchos calificaron como “súper sencillo” y sin el impacto visual habitual de las candidatas peruanas. Los internautas coincidieron en que, aunque Karla ha mostrado disciplina, presencia escénica y elegancia, el mal styling podría perjudicar su valoración ante el jurado y reducir las posibilidades de avanzar en el certamen.