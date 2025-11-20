Presidente Jerí: Se reforzará seguridad en los puertos para prevenir e interceptar cargas ilícitas

Esta tarde, el mandatario José Jerí Oré dijo que la nueva Unidad de Control Conjunto del puerto de Chancay, es una muestra concreta del compromiso de nuestro país con la seguridad portuaria y la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Señaló que ahora se usa más las vías marítimas para el tráfico de drogas y otras mercancías prohibidas: "Esta es una herramienta fundamental para prevenir, detectar e interceptar cargas ilícitas que pretenden infiltrarse en nuestro país".

La unidad de control, que se puso en marcha hoy, permitirá además trabajar desde un moderno puerto, sin lugar a dudas, uno de los principales centros logísticos de la región, con un movimiento de contenedores en permanente crecimiento, informa Perú 21.

RUTAS MARÍTIMAS

Precisó que esta oficina se suma a las Unidades de Control Conjunto existentes en los puertos del Callao, de Paita y Matarani, evidenciando el trabajo articulado de las fuerzas del orden nacionales para reforzar la seguridad en los principales puertos del país.

"Estamos trabajando constantemente para evitar que las rutas marítimas sean utilizadas en actividades ilícitas que afecten la seguridad no solamente de nuestro país, sino también de la región y de todo el mundo", finalizó el jefe de Estado.