Hace una hora

Ministro Martínez: Requisas serán permanentes para mitigar actividades delictivas desde los penales

El titular de Justicia y Derechos Humanos señaló que algunas inspecciones extraordinarias se ejecutarán durante tres días, a fin de hacer un barrido total en dicho centro carcelario.

Foto Exitosa / Referencial



Esta mañana, el ministro Walter Martínez Laura señaló que los operativos en los penales serán  constantes, cumpliendo lo dispuesto por el Gobierno para enfrentar los delitos provenientes de las prisiones y que atentan contra la tranquilidad de los ciudadanos.

Tras llevar a cabo un operativo en el penal El Milagro de Trujillo, el titular de Justicia y Derechos Humanos dijo que estas acciones serán permanentes, a fin de detectar decomisar objetos prohibidos utilizados para coordinar posibles actividades delictivas.

REQUISA EXTRAORDINARIA

"Tengan confianza en la labor que está realizando el Estado y que se impulsa a partir de la gestión de nuestro presidente José Jerí Oré. Estamos en una guerra contra la criminalidad y esta guerra la vamos a ganar todos unidos", manifestó.

Por ello, las requisas extraordinarias se realizarán durante tres días, eso sucede hoy en la cárcel El Milagro, a fin de hacer un barrido total, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales del INPE y el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.


