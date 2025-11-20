Detienen a cuatro extranjeros que extorsionaban a comerciantes y microempresarios de Chorrillos

En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a cuatro extranjeros presuntamente integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y microempresarios del distrito de Chorrillos.

Durante la intervención, se incautó una pistola, un artefacto explosivo, municiones, una moto y 12 celulares que contenían gran cantidad de mensajes extorsivos, evidencias que serán muy importantes para la investigación.

DIVERSOS DELITOS

Los detenidos fueron identificados como Johan Muñoz Moncada, de nacionalidad colombiana; y los ciudadanos venezolanos Miguel Sedeño Santana, Marguerite Del Valle y Estefanía Hernández, informa RPP.

Trascendió que todos los detenidos contaban con antecedentes policiales por diversos delitos. El caso ha quedado a cargo de los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chorrillos-Barranco.