Ejecutivo oficializó ampliación por 30 días del estado de emergencia en Lima y el Callao

Foto La República

Mediante Decreto Supremo N° 132-2025-PCM, publicado en Normas Legales del diario El Peruano, el Gobierno amplió por 30 días, a partir del 21 de noviembre de 2025, el estado de emergencia declarado en Lima y el Callao, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

RESULTADOS OBTENIDOS

En el documento, se establece que dentro de los cinco días posteriores al término del estado de excepción, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá informa al titular del Ministerio del Interior, sobre los resultados obtenidos durante el presente estado de emergencia.

El Decreto Supremo está refrendado por el presidente José Jerí; así como por el premier Ernesto Álvarez; y los ministros de Defensa, César Díaz; de Economía, Denisse Miralles; del Interior, Vicente Tiburcio; de Justicia, Walter Martínez; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.