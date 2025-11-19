Día Internacional del Hombre: ¿Por qué se celebra y cuál es su origen?

El día de hoy, Miércoles 19 de noviembre, se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca reconocer las contribuciones de los hombres y niños a la sociedad, así como visibilizar los desafíos que abordan en distintos aspectos sociales.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Este día fue instaurado oficialmente en el año 1999 por el doctor Jerome Teelucksingh en Trinidad y Tobado, quien escogió el 19 de noviembre para que coincida con el cumpleaños de su padre y con una fecha significativa para el equipo de fútbol de su país.

La conmemoración del Día Internacional del Hombre esta fundamentado en seis pilares principales: Promover modelos masculinos positivos; celebrar las contribuciones de hombres a la familia, la comunidad, el trabajo y el medio ambiente; poner el foco en la salud física, emocional y mental de los hombres; visibilizar la discriminación que pueden experimentar los hombres en actitudes sociales, servicios y leyes; mejorar las relaciones de género; y crear un mundo más seguro donde todos desarrollen su potencial.

El Día Internacional del Hombre también es aprovechado para organizar actividades tales como charlas, ferias de salud, eventos comunitarios y campañas de sensibilización, entre otros.