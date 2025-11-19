Centro de Lima: Sicarios asesinan a hombre en avenida Grau y frente a dos menores

Continúan los crímenes en la capital. Esta tarde, en pleno Centro de Lima, un hombre fue asesinado a balazos por dos sicarios, en un ataque perpetrado a plena luz del día y frente a dos menores de edad que se encontraban en la zona.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, dos delincuentes encapuchados, vestidos con shorts y poleras, llegaron hasta la víctima que estaba estacionada en su vehículo en la avenida Grau.

Al notar que los sicarios lo apuntaban con un arma, el hombre intentó huir desesperadamente, pero metros más adelante fue alcanzado y acribillado a quemarropa, mientras los menores observaban la brutal escena desde la vereda. Tras cometer el crimen, los sicarios escaparon con rumbo a la avenida Inca Garcilaso de la Vega ( Av. Wilson).

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Minutos después, llegaron agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística, quienes ya analizan todas las evidencias del caso. Según registro de Sunarp, el vehículo en el que estaba la víctima, de placa CHW-386, figura a nombre de María Angélica Valenzuela Díaz.

Esto crimen ocurre un día después de que, el presidente de transición José Jerí anunciará la ampliación del estado de emergencia para Lima y Callao para ser frente a la criminalidad.