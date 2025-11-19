Aeropuerto Jorge Chávez: 35 empresas reclaman deudas por trabajos de construcción

Trabajadores y representantes de 35 empresas protestaron en el segundo nivel del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, exigiendo el pago por servicios prestados durante la construcción de la infraestructura.

Los manifestantes, que portaban pancartas, denunciaron a RPP Noticias, que la deuda total asciende a más de 80 millones de dólares, con facturas que en algunos casos tienen hasta dos años de retraso.

"La deuda aproximadamente entre nosotros suma 82 millones de dólares que nos deben. Hay proveedores que tenemos hasta más de dos años sin pago", afirmó una de las trabajadoras. La protesta se desarrolló con despliegue policial, aunque el flujo de pasajeros hacia la zona de taxis continuó con normalidad.

LAP se pronuncia

Frente a las acusaciones, José Antonio Hernández Oliva, vocero de Lima Airport Partners (LAP), deslindó responsabilidades directas de la concesionaria. "Nosotros como LAP hemos pagado el 100% de las obligaciones con el consorcio. Estamos absolutamente al día, no le debemos nada", aseguró el representante.

Hernández Oliva precisó que el conflicto corresponde a una relación comercial entre el consorcio constructor Inti Punku (conformado por Sacyr y Cumbra Ingeniería y Construcción) y sus proveedores. El vocero añadió que LAP ha actuado como mediador, manteniendo comunicación con las empresas afectadas y el consorcio para instar al cumplimiento de las obligaciones pendientes.