Fiscalía investiga incendio de cinco buses de empresa Pegaso Express en Puente Piedra

La Fiscalía inició una investigación para determinar las causas y responsables del incendio registrado el último martes 18 de noviembre en la cochera de la empresa Transporte Pegaso, ubicado en la cuadra 32 de la avenida Valle Hermoso, en Puente Piedra.

A través de su cuenta de X (Antes Twitter), el Ministerio Público informó que se iniciaron diligencias urgentes lideradas por la Primera Fiscalía Penal de Puente Piedra por los delitos de peligro por medio de "incendio o explosión y extorsión".

Como parte de las diligencias, se vienen realizando pericias criminalísticas para el recojo de muestras y evidencias en la escena del crimen, así como la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos y la toma de declaraciones de testigos.

Daños e hipótesis

Como se recuerda, cinco buses de la empresa Pegaso quedaron completamente calcinados durante el incendio ocurrido en su patio de maniobras. La explosión en uno de los buses habría generado que el fuego alcance a las otras unidades.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas por el incendio. Según informó la Policía Nacional del Perú, el siniestro se habría originado por una falla en el motor de una de las unidades, aunque no se descarta que se trate de un caso de extorsión.