Cercado de Lima: mineros se retiraron de la av. Abancay tras ampliarse el Reinfo hasta 2027

La avenida Abancay en el Cercado de Lima, amaneció libre luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobara el proyecto de ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027.

El grupo de mineros artesanales que se había instalado en los exteriores del Parlamento se retiró de la zona tras conocerse la decisión parlamentaria, según informó RPP Noticias este miércoles 19 de noviembre.

La intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín, no tiene presencia de grupos de mineros artesanales que durante días anteriores habían mantenido protestas y bloqueos en la zona. El tránsito en la vía principal se desarrolló con normalidad, libre de obstrucciones que habían afectado la circulación vehicular días previos.

Medidas de prevención

Aunque no hubo una concentración visible de manifestantes, se mantienen andamios de color rojo en varios puntos de acceso como medida preventiva ante un eventual regreso de los mineros artesanales al lugar. El resguardo policial continúa en la zona, especialmente en los cruces de jirón Junín con jirón Áncash.

Ampliación del Reinfo

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el predictamen que prorroga la vigencia del Reinfo con 17 votos a favor, disponiendo también la suspensión de los procedimientos de exclusión de aproximadamente 50 mil registros que habían sido retirados en junio de este año.