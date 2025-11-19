Hallan celulares, fármacos y presunta droga enterrados en penal Ancón 2 durante operativo

La intervención se desarrolló en celdas, jardines y zonas comunes de los pabellones 13 y 14. Un total de 22 agentes de seguridad interna participaron en la inspección minuciosa.

En el marco del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y el Callao, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo de seguridad en el penal Ancón 2 que permitió el hallazgo de celulares, fármacos controlados y otros objetos prohibidos enterrados en un área común del establecimiento.

La intervención, ejecutada sin previo aviso, se desarrolló en celdas, jardines y zonas comunes de los pabellones 13 y 14. Un total de 22 agentes de seguridad interna participaron en la inspección minuciosa. Fue en uno de los jardines donde, tras excavar el terreno, se encontró el material ilícito.

ARTÍCULOS INCAUTADOS

Entre lo incautado figuran dos teléfonos celulares, un cargador, 24 resistencias, 50 blísteres de clonazepam de 2 mg, cables eléctricos artesanales, tres pequeñas bolsas con levadura, una balanza gramera digital y una sustancia que sería droga, entre otros objetos.

El establecimiento penitenciario informó de inmediato el hallazgo a la Comisaría de Ancón y al Ministerio Público, con el fin de que se inicien las diligencias correspondientes. El operativo estuvo encabezado por el director del penal, Milton Guevara Mendoza, junto al alcaide de servicio, Marcos Madrid Mattos, quienes supervisaron todas las acciones de control dentro del recinto penitenciario.