Policía de Tránsito queda gravemente herida tras ser atropellada en Cercado de Lima

Una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) sufrió heridas de gravedad luego de ser atropellada durante un operativo de control vehicular en la avenida España, cerca del cruce con el jirón Washington, en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió la tarde de este martes, de acuerdo con testigos que presenciaron el momento del impacto.

Según información difundida, la agente permaneció varios minutos tendida sobre la vía mientras transeúntes intentaban solicitar ayuda. En la zona se registró un intenso flujo de peatones y vehículos, lo que dificultó la atención inmediata. Minutos después, una ambulancia de los Bomberos llegó para estabilizarla y trasladarla.

La suboficial fue evacuada hacia el Hospital de la Policía, en Jesús María, ante la gravedad de sus lesiones. Compañeros de la División de Tránsito escoltaron la unidad de emergencia y coordinaron el despeje de la vía para garantizar un traslado rápido y seguro de la agente.

CHOFER IMPLICADO EN EL ATROPELLO

El vehículo implicado en el atropello, de placa CDZ-630, figura a nombre de Vidal Chuquilín Montero, según registros de SUNARP. El conductor declaró que no vio a la agente debido a un punto ciego al momento de ingresar a la intersección, versión que será materia de investigación por parte de las autoridades.

(exitosa, la república)