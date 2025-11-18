Víctor Revoredo sobre "El Monstruo": "Todos los peruanos celebran que este irrecuperable venga al Perú"

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, se pronunció luego que Paraguay aprobó el pedido de extradición al Perú del delincuente Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo".

En declaraciones a la prensa, el coronel PNP saludó la decisión de la justicia paraguaya y calificó de "irrecuperable" a alias "El Monstruo", asimismo, aseguró que su extradición es motivo de celebración a nivel nacional.

"El delito no paga y ganó el Perú, como siempre. Todos los peruanos, el 99.9% de peruanos en el Perú y en el extranjero, celebran que este irrecuperable venga al Perú a dar la cara y a rendir cuentas a la justicia", dijo.

¿CUÁNDO LLEGARÁ "EL MONSTRUO"?

Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, la extradición de alias "El Monstruo" podría tardar varios meses antes de que vuelva a pisar suelo peruano: "Podría demorar entre tres y seis meses si Erick Moreno Hernández acepta su entrega. Si decide impugnar, el tiempo se extenderá hasta en 10 meses", sostuvo.