¡Carné de discapacidad al toque! Conadis articula 41 nuevas sedes para trámites de registro en Lima y regiones

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) sigue fortaleciendo su presencia a nivel nacional con la implementación de 41 nuevas sedes para la obtención del carné de discapacidad, gracias al trabajo articulado con Gobiernos Regionales, municipalidades provinciales y distritales, y el Centro MAC Lima Norte.



Esta ampliación permitirá que más personas accedan de manera rápida y oportuna a los servicios esenciales del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD), como la inscripción, emisión del carné celeste y amarillo, solicitud de duplicado, emisión del distintivo vehicular, así como la modificación y rectificación de datos personales.

EFICIENTE Y ESTANDARIZADO



El avance fue posible gracias al trabajo técnico de especialistas del Conadis, quienes brindaron asistencia directa a funcionarios de las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) en 10 Gobiernos Regionales; a 23 servidores de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omapeds) de municipalidades provinciales; y a equipos técnicos de 8 municipalidades distritales, fortaleciendo sus capacidades para ofrecer un servicio eficiente y estandarizado.



Asimismo, el Centro MAC Lima Norte se ha consolidado como un punto estratégico para la atención rápida, logrando entregar el carné de discapacidad en menos de 30 minutos a las personas que cuentan con el Certificado de Discapacidad. El módulo, ubicado en el sótano 1 del Centro Comercial Mallplaza Comas, permite agilizar consultas, validaciones y la impresión del documento, contribuyendo a que las y los usuarios accedan al registro sin demoras.

PLATAFORMA VIRTUAL



Para garantizar un funcionamiento óptimo de los nuevos puntos de atención, el Conadis desarrolló capacitaciones especializadas sobre el uso del Sistema Integral del Registro Nacional, la habilitación de sedes como puntos oficiales de entrega, y orientación técnica para la configuración de impresoras, así como el uso de la plataforma virtual “Mi Registro en todo el Perú”.

Para conocer la relación detallada de cada registro, haga clic aquí.