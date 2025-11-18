Golpean y desnudan a ladrón en SJL: fue descubierto cuando intentaba llevarse una motocicleta

Un sujeto fue golpeado tras ser descubierto intentado robar una moto, su propietario hacía ejercicios en un gimnasio ubicado en la avenida Wiesse, frente a la estación San Martín del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho (SJL).

El ladrón fue identificado como César Chanduví, de 27 años. El hombre utilizó una herramienta artesanal, denominada ‘peine’, para violentar la chapa del vehículo menor, que esta estacionada en los exteriores del gimnasio.

ATENCIÓN MÉDICA

Sin embargo, el propietario se percató de la maniobra por la ventana del local por lo que salió rápidamente para detenerlo. El ladrón fue golpeado por el dueño, los vecinos y transeúntes. Luego desnudado en plena vía pública.

La policía llegó a la zona y trasladó al sujeto al hospital de SJL a bordo de un patrullero para recibir atención médica. Tras ser dado de alta, el delincuente fue derivado a la comisaría del sector donde permanece detenido.