MIDAGRI lanza “XX Feria y XXV Festival Internacional de la Maca – FIMACA 2025” con pequeños productores de Junín

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) junto a la Municipalidad Provincial de Junín, anunció el lanzamiento oficial de la “XX Feria y XXV Festival Internacional de la Maca – FIMACA 2025”, que se realizará del 21 al 23 de noviembre en la Plaza Cívica de Santa Clara, en el distrito de Ate-Vitarte, Lima.

Foto: Midagri

El evento busca revalorar y promover la maca como uno de los productos emblemáticos del país, resaltando su historia, su vínculo con las culturas andinas y su importancia actual en la economía de miles de familias productoras.

Asimismo, FIMACA 2025 impulsará la articulación comercial entre productores, empresas, compradores nacionales e internacionales y diversos actores de la cadena de valor.

Foto: Midagri

Durante los tres días de feria se desarrollarán conferencias magistrales, rueda de negocios, exposición y venta de productos, además de actividades culturales orientadas a fortalecer el posicionamiento de la maca e incentivar la innovación en sus diversas presentaciones.

La maca constituye el sustento de más de 7,500 familias agrarias a nivel nacional, principalmente de Junín, Pasco y Huancavelica. Su alto valor nutricional, rico en carbohidratos naturales, proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B y minerales como hierro, calcio y potasio, la convierte un producto nutracéutico de gran relevancia; es decir, es nutritivo y beneficioso para la salud.

Foto: Midagri

Asimismo, la maca es originaria de los Andes Centrales del Perú, donde se cultiva a altitudes de hasta 4,500 m.s.n.m., es resistente a condiciones climáticas extremas como granizadas, heladas y sequías prolongadas, lo que le permite prosperar en este entorno hostil.

Cabe mencionar que, en 2024 se cosecharon 4,360 hectáreas, alcanzando una producción de 24,830 toneladas.