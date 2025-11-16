Rímac: tras paciente seguimiento capturan sujeto acusado de integrar red de pornografía infantil

Según primeras informaciones, agentes de la Policía Nacional, a través de la División de Trata de Personas, intervino a un sujeto, de 43 años, presuntamente vinculado a delitos de explotación y pornografía infantil.

La operación se ejecutó, luego de un paciente seguimiento, tras la alerta de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía de Panamá, dijo el coronel PNP Orlando Gonza, jefe de esta división.

RED INTERNACIONAL

El detenido es Jorge Chávez, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para seguir con las diligencias de ley. Se le incautó un celular y diversos dispositivos de almacenamiento digital.

La Policía Nacional no descarta que el detenido, que en todo momento prefirió guardar silencio, forme parte de una red criminal internacional que operaría en distintos distritos de la capital y del país.