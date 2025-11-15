Metropolitano y Corredor Azul ampliarán horario por conciertos de Shakira

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación del horario de operación del Metropolitano y del Corredor Azul debido a los tres conciertos que ofrecerá Shakira en el Estadio Nacional los días 15, 16 y 18 de noviembre. La medida busca garantizar un retorno seguro y ordenado para los miles de fanáticos que asistirán a las presentaciones de la artista colombiana.

La estación Estadio Nacional del Metropolitano operará de manera excepcional hasta la medianoche durante las tres fechas del espectáculo, ante el alto flujo de pasajeros que se prevé en la zona. Los buses de las rutas B y C trasladarán a los asistentes hacia los extremos norte y sur de la ciudad, respectivamente, permitiendo una salida más rápida del recinto deportivo.

Asimismo, la ATU informó que las estaciones terminales del Metropolitano funcionarán únicamente para el desembarque de pasajeros, lo que ayudará a agilizar el tránsito y evitar aglomeraciones en los puntos de mayor afluencia. A esta medida se suma la extensión del horario de la ruta 301 del Corredor Azul, que también operará hasta las 12:00 a.m. y permitirá conectar con distritos como el Rímac, Miraflores y Barranco.

RUTAS DE TRANSPORTE

Además de estos servicios, la entidad recordó que diversas rutas de transporte convencional autorizadas llegan a las inmediaciones del Estadio Nacional desde zonas como Breña, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho. También se han habilitado paraderos formales para taxis en los alrededores del recinto, con el fin de promover un desplazamiento seguro y evitar contratiempos durante las noches de concierto.