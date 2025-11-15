Minsa denuncia circulación de videos y audios falsos que buscan estafar a trabajadores

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la noche de este miércoles que circulan videos, audios y mensajes falsos que utilizan el nombre de la institución para cometer presuntas estafas en perjuicio de trabajadores y postulantes.

A través de un comunicado oficial, el sector precisó que este material audiovisual solicita depósitos de dinero a cuentas de terceros o supuestos sindicatos a cambio de inclusión en listas, facilidades en procesos de nombramiento, ascensos o cambios de grupo ocupacional.

"Se precisa de manera categórica que esta información es falsa y constituye una estafa", remarcó el Minsa, advirtiendo que ninguna de estas prácticas tiene validez ni relación con la institución. La entidad recordó que todos los procesos de nombramiento, ascenso y cambio de grupo ocupacional son completamente gratuitos y se rigen por la normativa vigente.

Medidas de prevención y denuncia

El Minsa exhortó a sus trabajadores a no realizar depósitos de dinero, no entregar información personal y evitar reenviar este tipo de contenido fraudulento que busca engañar al personal de salud. Asimismo, instó a reportar de inmediato cualquier comunicación sospechosa a la Oficina General de Recursos Humanos, el Órgano de Control Institucional o la Procuraduría Pública del Minsa.

"Los procesos se desarrollan exclusivamente a través de comisiones de selección formalmente constituidas y se comunican únicamente por canales institucionales oficiales", señaló el ministerio. La institución advirtió que "cualquier persona que ofrezca beneficios a cambio de dinero actúa al margen de la ley y será denunciada ante los órganos judiciales".