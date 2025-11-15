Shakira en Lima: fans pasaron la noche afuera del Estadio Nacional a la espera de su primer concierto

Decenas de fanáticos se encuentran realizando filas desde ayer en los exteriores del Estadio Nacional para el primer concierto de Shakira en Lima, que se realizará este sábado 15 de noviembre.

Grupos de seguidores de la artista barranquillera pasaron la primera noche sobre cartones y mantas a solo dos metros del ingreso de la zona Campo A derecha, con el objetivo de obtener el mejor lugar en el espectáculo de la artista barranquillera.

Fanáticos de Shakira llegaron desde distintas ciudades del país como Arequipa, Trujillo y Callao, y mostraron con orgullo su colección de CDs en varios idiomas, incluidos discos en chino y alemán. "La seguimos desde Pies Descalzos. Tenemos todos sus álbumes", comentaron a RPP Noticias.

Experiencias y anécdotas

Uno de los seguidores contó que vivió 20 años en Italia y que uno de los motivos de su viaje fue acercarse a la cantante. Otros asistentes lucían polos antiguos, algunos ya desgastados, con la imagen de la Shakira de cabello negro de los años noventa, los cuales guardan como verdaderos tesoros.

Fechas de conciertos de Shakira

Este grupo de fans no pudo asistir al concierto del 16 de febrero que fue suspendido debido a un problema de salud de la artista. Cabe resaltar, que 'La Loba' brindará conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional.