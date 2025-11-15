Madre de ‘El Monstruo’ cumplirá prisión preventiva en el penal de Mujeres de Chorrillos

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Martina Hernández De la Cruz, madre del delincuente Erick Moreno, alias 'El Monstruo', cumplirá los 36 meses de prisión preventiva dispuestos por el Poder Judicial en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos.

"El INPE informa que Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno, alias el Monstruo, procesada por el delito de contra la tranquilidad pública-organización criminal, fue clasificada para el establecimiento penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos", precisó la institución en su cuenta de X el último viernes 14 de noviembre. Además señaló que el organismo "garantiza el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley".

La institución indicó que coordina con equipos fiscales y policiales debido a la estructura criminal asociada a "Los Injertos del Cono Norte", investigada por extorsiones y manejo ilícito de explosivos en el país.

Prisión preventiva contra Hernández

El pasado miércoles 12 de noviembre, el Ministerio Público había informado que la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró imponer 36 meses de prisión preventiva contra Hernández por los presuntos delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos.

Captura de Erick Moreno en Paraguay

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', presunto cabecilla de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte", fue capturado el 24 de setiembre en Asunción, Paraguay, como resultado de un trabajo de inteligencia entre la Policía del Perú y su contraparte paraguaya tras ser buscado por los delitos de extorsión y sicariato.