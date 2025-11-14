Marcha de la Generación Z: ATU anuncia modificación de la ruta del Metropolitano en el Centro de Lima

En medio de la marcha de la Generación Z que inició desde las 5:00 p.m. y tuvo como punto de concentración la Plaza Dos de Mayo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el Metropolitano cambió de rutas.

NUEVAS VÍAS DEL SERVICIO

Desde la ATU indicaron que las unidades que recorren la ruta regular C tendrán como punto final hasta la estación central. Por su parte, la ruta regular A modificó su recorrido por la Av. Alfonso Ugarte, por lo que, se realizará una parada en la estación Quilca y El Peruano.

En caso las personas deseen abordar las unidades del Aerodirecto Centro, deberán caminar hacía las avenidas Zepita y Alfonso Ugarte. Los buses solo podrán llevar a los usuarios hasta las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo.

Finalmente, la Autoridad de Transporte Urbano informaron que continuarán supervisando el panorama que se registre en el Centro de Lima, y de acuerdo a las recomendaciones, estarán anunciando por redes sociales, un cambio de último minuto.