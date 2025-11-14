UNMSM: Policías rodean casa de estudios y detienen a alumno previo a marcha nacional

Tras conocerse que este viernes 14 de noviembre se realizará una marcha que tendrá como punto de concentración la Plaza Dos de Mayo en el Cercado de Lima, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) e intervinieron a los universitarios.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En una grabación compartida en redes sociales, se observa a los efectivos corriendo detrás de los estudiantes, quienes buscaron el mejor lugar para evitar la detención, sin embargo, la cantidad de agentes pudo más.

Al tener a un universitario detenido, uno de los compañeros con celular en mano exigió las explicaciones del caso, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta. “Están deteniendo a un estudiante y le han tomado fotos a su DNI”.

Luego de conocerse este hecho, el Frente de Egresados y Egresadas de San Marcos (FESM) difundió un comunicado rechazando el accionar de la PNP en la casa de estudios. “Denunciamos que esta violencia policial no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de intimidación”.