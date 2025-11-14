Marcha de la Generación Z: municipio informa que hoy regirá la intangibilidad en la plaza San Martín

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que hoy regirá la intangibilidad de la Plaza San Martín, con el fin de proteger el patrimonio, ante la marcha convocada para hoy por el colectivo 'Generación Z', a la que se sumaron otros gremios.

"(Es) para evitar conglomeración ahí, para evitar que se reúnan, que haya grupos que hagan, sobre todo, manifestaciones de carácter político. Porque eso es lo que establece la intangibilidad: no puede haber personas que se reúnan para esos fines”, dijo.

PROTESTAS POLÍTICAS

“Entonces, en cumplimiento de ese marco legal, la Policía Nacional del Perú (PNP) está actuando y en la Plaza San Martín ya se han implementado una serie de dispositivos al respecto, como por ejemplo la instalación de más cámaras de seguridad", indicó.

Tras los actos de violencia en las marchas de octubre pasado, el burgomaestre pidió al presidente José Jerí Oré, ordenar el cierre del Centro Histórico a protestas políticas y sociales con base en una ordenanza, que lo declara como zona intangible.