Defensor del Pueblo cuestiona iniciativa que sanciona a quienes se cubran el rostro en las marchas

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, manifestó estar en contra del proyecto de ley que plantea imponer hasta diez años de prisión a quienes asistan a marchas con el rostro cubierto. Dijo que la medida afectaría derechos fundamentales.

“Ponerse una capucha, una chalina o cualquier prenda no puede ser penalizado mientras no se acompañe de un acto violento. No hay que ser efectistas con la medida”, indicó. Advirtió que centrar la sanción en la apariencia podría generar abusos.

MENORES EN LAS MARCHAS

La congresista Elizabeth Medina presentó el proyecto de ley N.º 13104/2025-CR que busca penalizar a quienes cubran sus rostros durante las protestas. Asimismo, a quienes lleven a menores o personas con discapacidad a las marchas.

Según la polémica propuesta de la parlamentaria de la bancada Somos Perú, las sanciones a las personas que cometan las faltas señaladas líneas arriba, podrían llegar a los 8 o 10 años de prisión, además de multas de hasta 500 días.