Tomás Gálvez: Tiene que haber una notificación para que me vaya, mientras tanto seguiré en el cargo

Esta mañana, ante la insistencia de la prensa el titular interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, comentó sobre el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien exige ser repuesta en el cargo a la brevedad posible.

Como se sabe, ella cuenta con una orden judicial que la repone en el puesto, pese a que fue suspendida hace unos días por la Junta Nacional de Justicia, por supuestamente obstaculizar el retorno de Patricia Benavides a la entidad.

NOTIFICACIÓN

Al respecto, Gálvez Villegas manifestó categórico que para que Espinoza Valenzuela sea repuesta en el cargo como exige, debe haber primero una notificación de la Junta Nacional de Justicia, mientras tanto él continuará en el puesto.

Por otro lado, Delia Espinoza, que se decía hoy iría a la sede principal del Ministerio Público para asumir nuevamente su cargo, denunció que habían cerrado todo el piso 9 de la Fiscalía, lo que le impediría entrar a su despacho.