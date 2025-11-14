Rospigliosi sobre marcha de la Generación Z: La PNP debe actuar con energía ante manifestantes violentos

El presidente del Parlamento Nacional, Fernando Rospigliosi, se pronunció anoche sobre la marcha convocada para esta tarde por el colectivo Generación Z, a la que se sumarán gremios de transportistas y grupos de universitarios, que se realizará por las calles del Centro de Lima.

Mediante un video difundido en redes sociales, el legislador de Fuerza Popular, acompañado del general PNP Enrique Monroy, jefe de la Región Policial Lima; y del coronel PNP Juan Valle, jefe de la División de Servicios Especiales de la referida región; expresó su respaldo a las fuerzas policiales.

ACTOS DE VIOLENCIA

Asimismo, Rospigliosi Capurro pidió actuar "con toda energía" para responder a manifestantes agresivos, señaló que tenía "información" referida a eventuales actos de violencia contra las fuerzas del orden y atentados contra locales públicos durante la movilización de hoy.

"El Congreso respalda a la Policía (….) no se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes y queden, como la otra vez, 80, 90, 100 policías heridos. La Policía tiene que actuar con energía para reprimir a estos manifestantes violentos", remarcó.