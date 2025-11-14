Tras orden judicial: Delia Espinoza espera retomar este viernes sus labores como fiscal de la Nación

Esta mañana, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acudiría a la sede central de Ministerio Público para retomar sus labores, tras la orden judicial que la repone en su cargo. Ella fue sancionada por la Junta Nacional de Justicia por supuestamente obstaculizar el retorno de Patricia Benavides a la entidad.

Espinoza Valenzuela, en entrevista con RPP, cuestionó que se haya cerrado el piso 9 de la Fiscalía, medida que habría dispuesto el fiscal interino Tomás Gálvez Villegas, lo que le impediría entrar a su despacho. Indicó que no ingresará “empujando la puerta”, en alusión al caso protagonizado por Patricia Benavides.

RESOLUCIÓN JUDICIAL

“No voy a hacer eso jamás, porque respeto la sede, respeto a los trabajadores y a la población. Soy una dama y jamás voy a llegar a hechos bochornosos ni innecesarios de violencia. Todos los procedimientos deben seguir el cauce adecuado y con las formas que corresponden”, dijo.

Asimismo, cuestionó a su colega Tomás Gálvez afirmará que solo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puede reincorporarla en el cargo, recordándole que existe una medida cautelar vigente y que la autoridad competente es el juez, que ya dictó su fallo sobre el tema y que se debe ejecutar la resolución judicial.