A plena luz del día: sujetos roban bicicleta estacionada afuera de centro comercial de Surquillo

En medio del estado de emergencia que se declaró en Lima y Callao por 30 días, los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose. Esta vez, dos sujetos robaron una bicicleta que se encontraba estacionada afuera del Open Plaza de Angamos, en Surquillo.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL ATRACO?

Al estar en su vehículo, un conductor decidió grabar los movimientos de los hampones, quienes, con una cizalla en mano, cortaron el candado que sostenía la unidad, y una vez liberada emprendieron la fuga.

En el video compartido en redes sociales, se escucha decir a uno de los ocupantes del vehículo indicando que se están llevando la bicicleta, sin embargo, no intervinieron, ni mucho menos se comunicaron con los agentes del serenazgo.

Tras el hecho, los vecinos de Surquillo mostraron su indignación, ya que, el robo de la unida sucedió a pocos metros del centro que controlan las cámaras de seguridad, por lo que, hicieron un llamado a desplegar mayores agentes de la PNP en las calles.