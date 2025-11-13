¡Se convirtió en heroína! Joven 18 años dona sus órganos y salva 5 vidas

Gracias al trabajo de la Coordinación Nacional de Procura del Ministerio de Salud (Minsa) y la generosidad de una familia, se logró que una joven de 18 años de edad done sus órganos, permitiendo salvar la vida de cinco personas que padecen diferentes enfermedades en etapa terminal.

Diagnosticada con muerte encefálica, debido a un derrame cerebral, la donante natural de Cañete donó su corazón, hígado y ambos riñones que fueron destinados a pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Instituto de Salud del Niño San Borja del Minsa, Hospital Edgardo Rebagliati y el Instituto Nacional Cardiovascular de EsSalud.

El director general de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot), Luis Atuncar Ramos, agradeció a la familia de la joven donante al respetar su voluntad en vida, quien, a pesar de no haber registrado su deseo de donar en su DNI, conversó con su familia manifestándoles su voluntad de salvar vidas después de fallecer.